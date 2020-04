Stiri pe aceeasi tema

- Spania a depasit luni Italia la numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate, arata datele Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) consultate de dpa, scrie Agerpres.Totalul de infectari a ajuns in Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decat in Italia.…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Bilantul mondial al epidemiei de coronavirus a depasit joi 50.000 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, potrivit news.ro.Numarul cazurilor de infectari se apropie de un milion, tarile cele mai afectate sunt: Statele Unite, Italia si Spania. Citește și: Victor Costache…

- Guvernatorul Andrew Cuomo a confirmat 172.196 de cazuri de coronavirus si 1.550 de decese, reprezentand aproximativ jumatate dintre decesele din tara. La nivelul intregii SUA numarul deceselor a ajuns marti la 3.415, cu peste 100 mai multe decat inregistreaza China, care a ramas la 3.305 decese cauzate…

- Ultimul bilant din Italia arata sinistru. Serviciul de Protectie Civila a anuntat, marti seara, ca bilantul epidemic este de 12.428 de morti, cu 837 de decese in plus fata de luni, iar numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 105.792, informeaza publicatiile La Repubblica si La Stampa, citate…

- Pandemia COVID-19 a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant realizat de agentia France Presse pe baza surselor oficiale, joi la ora 17:00 GMT. In total, in Europa au fost recenzate 15.500 de decese din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV-2, dintre care majoritatea…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la inceputul…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…