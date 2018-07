Spania: 211 migranţi salvaţi în Mediterana Echipe de salvare spaniole au anuntat duminica dupa-amiaza ca au recuperat peste 200 de migranti in Mediterana, in timp ce ministrul de interne al tarii a plecat spre Mauritania in speranta de a intari lupta impotriva imigratiei ilegale, relateaza AFP.



Potrivit unui purtator de cuvant al serviciului de salvare pe mare, 211 migranti aflati la bordul a 21 de ambarcatiuni au fost salvati in Stramtoarea Gibraltar care separa Spania si Marocul. Ei au fost transportati spre portul Algeciras din Andaluzia, in sudul Spaniei, a adaugat el.



Peste 1.200 de migranti incercand aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

