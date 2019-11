Justitia spaniola a condamnat marti 19 fosti lideri socialisti din Andaluzia (sud), fief istoric al Partidului Socialist Spaniol (PSOE), in cadrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de coruptie din ultimele decenii din aceasta tara, relateaza AFP. Cei 19 sunt fosti membri ai guvernului andaluz sau ai administratiei regionale, acuzati ca au gestionat in mod inadecvat fonduri de asistenta de sute de milioane de euro destinate teoretic sustinerii salariatilor concediati sau firmelor aflate in dificultate. Intre cei condamnati se numara Jose Antonio Grinan, fost sef al executivului regional andaluz…