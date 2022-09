Stiri pe aceeasi tema

- In colectiile Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebes se pastreaza o spada de bronz descoperita in luna octombrie a anului 2004, in cartierul Mihail Kogalniceanu din localitate. Starea de conservare a piesei este foarte buna. Acoperita cu o patina verde-albastruie, are varful indoit, iar lama prezinta…

- Ieri, 19 august 2022, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeș a avut loc ceremonia oficiala de deschidere a Zilelor Municipiului Sebeș. Cu acest prilej, au fost oferite premii și distincții unor cetațeni speciali care au excelat in educație, arta, sport, voluntariat, cu care orașul de mandrește.…

- La Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, fiecare noua vacanta de vara inseamna „Biblioteca din Vacanta”. De șase ani, fara intrerupere, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, alaturi de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza…

