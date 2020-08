Centru logistic si supermarket in Sag

De o buna perioada de timp cei de la concernul Profi au in lucru documentatia legata de aprobarea unui PUZ in comuna Sag in vederea unei ample investitii legata de un mare centru logistic. Primarul Flavius Rosu spune ca a discutat cu ultimele chestiuni tehnice si a prezentat situatia consilierilor locali. „Am discutat chiar… [citeste mai departe]