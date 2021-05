Sovata speră la o creștere de 20% în 2021 Sezonul turistic balnear din 2021 va fi dictat de gradul de imunizare, de gradul de vaccinare și de ridicarea restricțiilor sanitare din balneologie si Spa. Grupul hotelier Ensana Health Spa Hotels Sovata mizeaza pe ridicarea restricțiilor sanitare aferente industriei balneare și spa pentru revenirea la normalitate. "Pentru noi, problema cea mai mare este legata de restricțiile de functionare a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea totala a restricțiilor și revenirea la normalitate, inclusiv renunțarea la masca de protecție depinde de felul in care oamenii merg la vaccinare anti COVID-19, spune președintele Klaus Iohannis. El i-a indemnat pe romani sa mearga sa se imunizeze și a afirmat ca vor exista destule doze de…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: 2.931 de noi cazuri de infectare, 1.432 persoane internate la ATI si 237 de decese. 2.931 de romani au aflat ca au COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar 237 au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Pana…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: aproape 2.323 de noi cazuri de infectare, 1.529 persoane internate la ATI si 113 de decese. Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate…

- Imagini virale in Rusia, mai mulți alpinisti s-au catarat pe un vulcan activ din regiunea Kamchatka. Excursioniști au ajuns pe marginea craterului, unde au fript chiar și cațiva carnați. Grupul s-a cațarat pe Klyuchevskaya Sopka, cel mai inalt vulcan din regiunea vulcanica Kamchatka, declarata patrimoniu…

- Cea mai grea situație ]n privința COVID-19 ramane in Timișoara, unde rata de infectare cu SARS COV-2 a trecut de 8 la mia de locuitori, dupa 10 zile de carantina. Autoritațile trebuie sa decida daca o pastreaza sau nu.

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al panidemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 1.634 cazuri noi, 47 decese, 972 persoane internate la ATI, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 22 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 781.329…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.307 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 913.950 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul de…

- Premierul Florin Cițu considera incurajatoare prognoza Comisiei Europene privind devoluția economiilor UE in urmatorii doi ani, publicata joi. El arata ca și economia Romaniei va reveni pe creștere, odata cu ridicarea restricțiilor sanitare.