Sources: EC will endorse Romania’s Resilience Plan by September 24

- The Google Pay application is also available in Romania starting Wednesday, September 8, according to Economedia.ro. So far, the service was available only through payment applications of partners, banks or electronic payment operators. Android phone users in Romania can now use the Google Pay app to…

- Ignești este singura localitate din Romania care a revenit la scenariul roșu. Incidența raportata marți este de 10,14 la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis impunerea de restrictii aferente acestei incidente, incepind cu data de 1 septembrie. Ca urmare, circulatia…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gat aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca Romania sa fie reformata”, a fost mesajul sau. Vicepremeirul Dan Barna a declarat, sambata, in cadrul unui bilanț de opt luni…

- Deputatul Zakarias Zoltan, liderul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, va depune in Romania un proiect similar cu cel al lui Viktor Orban, in Ungaria, care a atras numeroase critici aduse din partea celorlalte state membre ale Uniunii Europene și pe care Ursula von der Leyen l-a catalogat drept…

- Ion Radoi, fost parlamentar PSD, este liderul sindicatului de la Metrou de peste 15 ani. Ion Radoi, in varsta de 59 de ani, deține mai multe funcții. El este presedintele Sindicatului Liber Metrou – Unitatea și a Federației Sindicatelor din Transporturi, Transloc și Servicii Publice “ATU Romania”. In…

- The European Commission announced on Monday that it has opened an investigation to assess Romania’s E190 million support measures in favour of the airline TAROM and if it is in line with EU rules on state aid to companies in difficulty. The state-owned flag carrier, Tarom has been experiencing financial…

- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) said on Tuesday that Romania’s gross domestic product (GDP) will increase by 6% in 2021, improving its September forecast for a 3% growth, according to seenew.com Romania’s GDP for 2022 is expected to grow 5%, as the Recovery and Resilience Facility…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, in care susține ca in Romania democrația și respectul pentru statul de drept sunt “serios in pericol” și cere ajutorul in gestionarea abuzurilor…