Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Stegaru a trecut de la agonie la extaz, o data ce a iesit afara din redactie si a vazut ca mai multe doamne il asteptau, sa faca poze cu el. Si uite asa, de pe chipul lui a disparut orice fel de suparare, in doar cateva secunde. Iar de la tristete, sotul Vulpitei a trecut la dans!

- Veronica „Vulpița” și Viorel Stegaru și-au facut simțita prezența în platoul de la Acces Direct undeva la finalul lunii ianuarie și au devenit doua personaje cu prezențe constante. Mirela Vaida a moderat emisiunea în care cei doi au devenit invitați constanți, în…

- Veronica și Viorel Stegaru au intrat rapid in ”lumea mondena” dupa ce au venit la Acces Direct cu un caz ce a fost și este in continuare in interesul publicului. Cei doi au deja foarte mulți admiratori, iar unul dintre ei le-a facut o surpriza frumoasa in urma cu o zi.

- Veronica și Viorel Stegaru au trecut prin momente dificile atunci cand au primit un bilet misterios, insa soțul Vulpiței s-a transformat intr-un detectiv, incercand sa descopere cine se afla in spatele amenințarilor.

- Veronica și Viorel nu mai au liniște de cand in ușa lor a fost lasat un bilet misterios. Ba mai mult, soții Stegaru suțin ca in urma cu puțin timp de pe blocul de vis a vis erau urmariți pas cu pas de un individ. Pentru a elucida cazul, soțul Vulpiței s-a transformat intr-un detectiv și s-a urcat pe…

- “ANIVERSARE”… Sarbatoare cu amenintari, suspine si suparare, la Acces Direct! La implinirea a doua luni de zile de cand asistatii social, Veronica si Viorel Stegaru, s-au suit in tren spre Bucuresti si… dusi au fost, “telenovela” asumata de televiziunea in cauza a dat semne ca mult n-o mai duce… Veronica…

- Au fost imaginile care au uimit o tara intreaga! Veronica a fost emotionata pana la lacrimi, atunci cand Viorel a ingenuncheat la picioarele ei si, in fata intregii tari, a cerut-o in casatorie pentru a doua oara.

- Casnicia soților Stegaru este istorie. Dupa ce a vazut-o pe Veronica in brațele amantului și dupa ce a fost acuzat ca a furat banii caștigați și de Veronica, Viorel a decis sa puna punct relației.