Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a propus joi, in contextul crizei economice provocate de propagarea noului tip de coronavirus, un "moratoriu" asupra sanctiunilor economice impuse mai multor tari, printre care si Rusiei, informeaza AFP."In varianta ideala, ar trebui introdus un moratoriu comun…

- Oamenii descriu situația de la Spitalul Județean din Suceava ca fiind un adevarat Iad pe Pamant. Acolo, zeci de cadre medicale au fost depistate cu noul coronavirus, ca urmare a lipsei de echipament de protecție și a unor decizii din partea conducerii care ridica multe semne de intrebare și de confuzie.

- O cititoare Libertatea stabilita in Franța ne-a trimis un mesaj relaxat acum o saptamana. Impreuna cu ea, redacția Libertatea a avut ideea de a o ruga sa țina jurnalul unei saptamani, neștiind ce va urma.Privite retroactiv, notițele unei femei middle class de 47 de ani poarta acum cu ele o marturie…

- Un tribunal american a ordonat amanarea cu 60 de zile a unei executii prevazute sa aiba loc miercuri in Texas, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Curtea de apel din Texas a respins luni argumentele juridice formulate de John Hummel intr-un ultim recurs, insa i-a…

- Un accident grav s-a petrecut in urma cu puțin timp pe o șosea din vestul țarii. O mașina s-a izbit de un tir. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat in afara parții carosabile. O femeie a ramas incarcerata in mașina și a fost nevoie de intervenția pompierilor, care au taiat fiarele mașinii…

- O fetita de un an si sase luni a fost adusa in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava dupa ce s-a inecat cu alune. Micuta se afla in coma de gradul 3, iar medicii incearca sa-i salveze viata.

- Accidentul s-a produs luni dimineata, in comuna Casale Monferrato din provincia Alexandria, Italia. Potrivit presei italiene, barbatul, care astazi a implinit 54 de ani, se afla in stare foarte grava la spital, iar pronosticurile medicilor sunt rezervate.

- Luni seara, in jurul orei 21.00, pompierii din cadrul ISU Prahova au fost alertați in privința unui incendiu violent care a izbucnit la o casa din comuna Provița de Jos. Mai mult, la sosirea popmpierilor la fața locului,l vecinii scosesera din casa in flacari un barbat in varsta de 34 de ani, pe care…