Joe Garcia, soțul Irmei, una dintre profesoarele ucise, marți, in masacrul de la școala din Ulvade, Texas, a murit joi, in urma unui infarct, informeaza Fox News . Joe Garcia, the husband of Irma Garcia, one of two teachers shot and killed in Uvalde, TX on Tuesday, has reportedly suffered a fatal heart attack. Joe and Irma were high school sweethearts and married 24 years. They leave behind four children. pic.twitter.com/Rlk0M2B8nR — Ernie Zuniga (@Ernie_Zuniga) May 26, 2022 Joe și Irma se iubeau din liceu și au fost casatoriți timp de 24 de ani. Cei doi au lasat in urma patru copii, de 13, 15,…