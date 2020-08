Sotul isi insoteste sotia la cumparaturi Sotul isi insoteste sotia la cumparaturi intr-un supermarket. Si-n timp ce impinge fara chef caruciorul, ajunge la raionul de bere. Ochii i se lumineaza. Oferta la Heineken! “cumpara azi o lada de heineken si-n loc de 40 lei platesti doar 20”. Entuziasmat apuca lada s-o bage-n carucior. – Heeei!! Ce faci? Intreaba nervoasa sotia. – Pai draga mea, e oferta: cu 20 lei imi iau o lada de bere! – Suntem in criza dragule, nu ne putem permite! Las-o acolo. Cu amaraciune-n suflet, barbatul renunta la berea lui preferata si-si continua fara chef plimbarea prin magazin. La un moment dat ajung la raionul… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Despina Cusa, sotia detinutului politic anticomunist George Cusa, a murit. Desi Securitatea i-a zis sa se desparta de sotul sau, femeia a refuzat, preferand sa devina, la randul ei, o victima a sistemului. George Cusa, de 94 de ani, si-a petrecut aproape toata tineretea prin inchisorile comuniste. A…

- Caz inexplicabil la Craiova. O familie nu isi poate inmormanta ruda care a murit in urma unui stop cardiac. Sotul unei femei de 51 de ani reclama ca medicii au ridicat suspiciunea de coronavirus ulterior decesului femeii, desi nu ar fi avut motive. Mai mult decat atat, femeii i s-au recoltat si probe…

- Maria Basescu a fost surprinsa de Click! la cumparaturi in Ikea, achiziționand cateva produse pe care le-a incarcat ulterior in portbagaj. Purtand masca de protecție, fosta prima doamna a Romaniei a fost vazuta cu cateva ornamente florale in mana. Deși a fost insoțita de șofer la cumparaturi,…

- Gigi Becali a dezvaluit clauzele din oferta pe care Dennis Man (21 de ani) a primit-o de la Norwich. Norwich, recent retrogradata in liga secunda a Angliei, e dispusa sa achite 8 milioane de lire sterline, in trei tranșe, pentru Dennis Man. Gigi Becali spune ca suma totala ar putea ajunge la 24 de…

- Un politist, in varsta de 42 de ani, din localitatea Tismana, judetul Gorj, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Colegii cu care a intrat in contact in izolare, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.Barbatul a fost transportat joia trecuta la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu, unde a fost…

- Brigitte și-a gasit fericirea in brațele lui Florin Pastrama, insa vedeta a trecut print-o grea suferința atunci cand avea doar 25 de ani. Soțul sau s-a stins din viața chiar sub privirile ei, iar vedeta are chiar și pana astazi un mare regret.

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Cei doi au impreuna doi copii care in fiecare zi aduc in casa un motiv de bucurie, insa iata ca soțul prezentatoarei TV a ramas surprins in urma cu o zi și imediat și-a anunțat soția.