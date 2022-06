Stiri pe aceeasi tema

- BRomania a dat vlogging-ul pe cinematografie. Ieri unul dintre cele mai cunoscute nume din online-ul romanesc, astazi vloggerul și actorul, pe numele sau Matei Dima, a luat in serios rolul de producator și regizor. Dupa ”Miami Bici”, succesul cinematografic in care a jucat și care a devenit cel mai…

- Soțul Denisei de la Branzei a fost executat silit. Barbatul se lauda ca ar avea 7 apartamente in Dubai și ca afacerile merg perfect. Cu toate astea, in Romania il privesc executorii judecatorești pentru datorii. Mircea Branzei s-a laudat recent in cadrul unui podcast ca are 7 apartamente in Dubai. Iata…

- Bianca Dragușanu, care se afla de cateva zile in Emiratele Arabe Unite, in vacanța, a mers sa iși vada apartamentul pe care l-a achiziționat in Dubai. Momentan e in construcție, insa a agenția i-a aratat unul identic cu al ei. A fost incantata, a spus ca totul e „draguț”. In urma cu mai bine de o saptamana…

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament de lux in Dubai, cu banii jos. Fosta diva mondena, mai nou creatoare de moda (are un atelier vestimentar cu rochii de mireasa, unul cu blanuri și costume fitness, dar și contracte de imagine) are de gand sa-și mute afacerea in Emiratele Arabe Unite. Bianca…

- Denisa Tanase, fosta membra a trupei Bambi, e acum o afecerista de succes, iar aceasta traiește pe picior mare. Fosta cantareața și partenerul ei de viața, Mircea Branzei, locuiesc in Dubai, acolo unde nu una, ci doua case, dar unde se ocupa și de business-urile lor.

- Denisa Tanase și partenerul ei de viața, Mircea Branzei, s-au mutat de curand in Dubai, unde au vrut sa testeze luxul și opulența intr-o țara cu un conducator cu viziune pentru localnici dar și pentru cei vor sa inceapa o viața acolo.

- In anul 2017, Denisa Tanase de la Bambi a inceput o poveste de iubire alaturi de Mircea Branzei, un cunoscut om de afaceri. Anul trecut, in 2021, cei doi s-au casatorit la Nisa. Care e trecutul soțului fostei cantarețe. In prezent amandoi sunt afaceriști de succes.

- Catalin Botezatu și-a cumparat un apartament in Dubai, la etajul 54, care valoreaza peste 300.000 de euro. Creatorul de moda este mulțumit de investiția pe care a facut-o. In ultima perioada, mai multe vedete din Romania și-au cumparat apartamente in Emiratele Arabe Unite. Dupa Anamaria Prodan, Denisa…