SOȚUL BLONDEI DE LA SRI, REȚINUT DE DNA! Revenirea in forța a DNA, cu un nou dosar VIP in care au fost deja reținuți fostul selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, și directorul general al ROMARM, Gabriel Țuțu, a fost „anticipata” de „Național” inca din data de 18 august 2022. Iar filajul executat inca de atunci la „Blonda de la SRI”, Cristina David – […] The post SOȚUL BLONDEI DE LA SRI, REȚINUT DE DNA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca a fost reținut de DNA intr-un dosar privind achizitia de produse medicale in pandemie, au declarat, luni, pentru HotNews.ro surse judiciare.In dosar a fost retinut si directorul general al Romarm, Gabriel Tutu.Victor Pițurca ar fi cercetat intr-un dosar care vizeaza achiziționarea de…

- Victor Pițurca a fost reținut de DNA intr-un dosar privind achizitia de produse medicale in pandemie, au declarat, luni, pentru HotNews.ro surse judiciare.In dosar a fost retinut si directorul general al Romarm, Gabriel Tutu.Victor Pițurca ar fi cercetat intr-un dosar care vizeaza achiziționarea de…

- Apar noi informații pe surse dupa reținerea lui Victor Pițurca. Și directorul general al Romarm, Gabriel Țuțu, ar fi fost reținut in același dosar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar privind achizitia de produse medicale in pandemie, au precizat, luni, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acelorasi surse, in dosar a mai fost retinut si…

- Victor Piturca, fost selectioner al echipei nationale, a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DNA, potrivit informatiilor Adevarul. Alaturi de el a fost retinut si seful Romarm, Gabriel Tutu, potrivit informatiilor Adevarul.

- Fostul selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, și directorul general al ROMARM, Gabriel Țuțu, au fost reținuți de procurorii anticorupție din Capitala. Surse judiciare au spus... The post Victor Pițurca a fost reținut de DNA ca urmare a implicarii in achiziții in perioada pandemiei appeared first on…

- Fostul selectioner Victor Piturca a fost retinut de DNA, in urma unui dosar de care ProSport informa in septembrie 2022. Antrenorul fusese la audieri ieri si a fost retinut in cursul noptii. Un complet de judecata va decide daca va dispune o masura restrictiva de libertate in acest caz. Victor Piturca…

- Din dorința de a imbina utilul cu placutul, o femeie și-a deschis o afacere aproape unica in lume. Aceasta a decis sa iși dea in chirie soțul, cu prețul de 40 lei pe ora. Iata ce trebuie sa faca barbatul atunci cand este ”cerut” de catre o femeie singura.