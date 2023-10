Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi extrem de speciala pentru Carmen de la Salciua și Marian Corcheș! Cei doi soți au implinit un an de la nunta. Cu ocazia acestei zile, artista și soțul ei și-au transmis mesaje speciale prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce au postat pe Instagram!

- Este telenovela momentului in acest moment, in showbiz-ul romanesc! In timp ce Anca Neacșu plange ca nu divorțeaza mai repede, soțul turc nu vrea sa se separe de ea, dar cauta in continuare și alte femei. Mai mult, acesta se posteaza mandru cu soția care ii cere divorțul. Iata ce declarații a facut blonda de la A.S.I.A.,…

- Zi decisiva, maine, pentru barbatul artistei Carmen de la Salciua: soarta afaceristului depinde de marturiile persoanelor citate sa explice cum a ajuns localul lui Marian Corcheș sa fie racordat ilegal la rețeaua de electricitate.

- Ziua de ieri a fost una cu totul speciala pentru Carmen de la Salciua și soțul ei, Marian Corcheș. Cei doi i-au cununat pe doi prieteni, iar artista a impartașit cateva imagini de la eveniment.

- Oana, fiica soților morți in urma exploziei de la Crevedia, spune ca ea și soțul sau au fost agresați de polițiștii care au insoțit-o in curtea parinților sai. Ba chiar, soțul ei s-a ales și cu dosar penal. Intre timp IPJ Dambovița a transmis, miercuri, ca a deschis o ancheta interna. Imagini din curtea…

- Carmen de la Salciua și soțul ei, Marian Corcheș traiesc o poveste de dragoste, așa cum vezi doar in basme. Cei doi se sprijina și se iubesc necondiționat, iar declarațiile sunt la ordinea zilei in cuplul lor. De data aceasta, barbatul i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- ”Primarița de fier a Clujului” a sarbatorit implinirea varstei de 50 de ani, iar artiștii Ardealului au onorat invitația. Au participat oameni politici, rude, prieteni apropiați, dar și artiști precum Tinu Vereșezan sau Carmen de la Salciua. Artista a fost impresionata de cele pregatite de primarița…

- Carmen de la Salciua și-a uimit fanii și de aceasta data, asta dupa ce și-a facut o schimbare radicala de look. Artista a vizitat salonul de infrumusețare și este foarte mandra de cum și-a facut parul de aceasta data. Iata cum arata celebra cantareața, dar și ce a postat pe rețelele personale de socializare!