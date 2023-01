Stiri pe aceeasi tema

Trupul femeii ucise de caini cand alerga pe langa Lacul Morii este ridicat miercuri de la INML. Soțul Anei Oros a venit la Institutul "Mina Minovici" pentru a ridica siciul femeii. "Astazi sunt aici ca sa o iau pe Ana. Ana Oros va fi depusa la capela din cimitirul Giulești Sarbi. Va ramane acolo in…

Soțul Anei Oros, femeia ucisa de caini in Capitala in timp ce alerga in zona Lacul Morii, s-a dezlanțuit. Acesta cere ca toți cei vinovați sa raspunda in fața legii și spune ca nu este posibil ca un om sa moara in acest mod in anul 2023 intr-o capitala!

Soțul Anei, femeia ucisa de o haita de caini in zona Lacul Morii, din Capitala, a transmis un mesaj emoționant pe o rețea sociala. „Mi-e dor de tine, Ana. Pașește in Lumina Lui! Ne vom intalni acolo mai tarziu și vom mai rade inca o data cu toții", a postat barbatul pe o rețea de […]

Soțul Anei, femeia ucisa de o haita de caini in zona Lacul Morii, din Capitala, a transmis un mesaj emoționant pe o rețea sociala.

Cantareața Delia, o impatimita a sportului in general și a alergatului in aer liber, s-a aratat șocata de tragedia produsa in Capitala, in zona Lacul Morii. Delia spune ca nu poate accepta ideea ca o femeie a murit in timp ce alerga, in capitala unei țari.

- Se fac anchete si se mobilizeaza institutii care puteau evita tragedia de la Lacul Morii, din Capitala. Ana, femeia de 43 de ani, omorata de caini, ar fi fost in viata daca autoritatea sesizata isi facea datoria.

O femeie in varsta de 43 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost atacata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Conform unor surse judiciare, in luna aprilie a anului trecut femeia a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost atacata de caini in aceeași zona.

