Stiri pe aceeasi tema

- Economistul Lucian Isar, soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, urmeaza sa fie numit in funcția de reprezentant al Romaniei la Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Numirea ar fi fost deja aprobata in Guvern și urmeaza sa fie oficializata, informeaza surse citate de G4...

- Economistul Lucian Isar, soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, urmeaza sa fie numit in funcția de reprezentant al Romaniei la Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Numirea ar fi fost deja aprobata in Guvern și urmeaza sa fie oficializata, informeaza surse citate de G4 Media.Citește…

- Economistul Lucian Isar, soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, urmeaza sa fie numit in funcția de reprezentant al Romaniei la Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Numirea ar fi fost deja aprobata in Guvern și urmeaza sa fie oficializata, informeaza surse citate de G4 Media.Citește…

- Europa emergenta are sanse mai mari sa imbatraneasca in loc sa se imbogateasca, comenteaza pentru Financial Times Beata Javorcik, chief economist la Banca Europeana pentru reconstrucție și Dezvoltare (BERD), potrivit Mediafax.Rata natalitatii scazuta si emigratia la cote inalte sugereaza ca…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019 si a mentinut prognoza privind PIB-ului in 2020, se arata intr-un raport publicat de institutia financiara internationala.Conform celor mai recente previziuni ale…

- Social-democratul Mirel Sabo a explicat: „Problema este ca din costurile estimate ale proiectului, si anume 94,7 milioane de lei, cam 72,7 milioane sunt cheltuieli neeligibile, respectiv contributie proprie. Nu vi se pare ca e o suma foarte mare? De unde punem peste 70 de milioane la acest…

- RAT Craiova a decis ca e timpul sa „intinereasca“ parcul auto pe care il are la dispozitie. Societatea care administreaza transportul public in comun din Banie a solicitat aprobarea primariei in privinta achizitionarii a zece autobuze noi, in sistem de leasing financiar. Cererea SC RAT SRL a luat forma…

- Serbia are dificultati in a-si aduce procedurile de mediu si emisiile de gaze cu efect de sera la standardele care sa ii permita sa adere la Uniunea Europeana, o sarcina ale carei costuri sunt estimate la aproximativ 15 miliarde euro. Fondurile de la BERD sunt necesare pentru constructia unei facilitati…