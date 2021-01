Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi de mandat, președintele SUA Donald Trump a ținut un speech de ramas bun, in care „a cerut rugaciuni pentru noua administrație a președintelui ales Joe Biden”, dar a refuzat sa menționeze numele lui Biden, conform extraselor publicate de Casa Alba, a notat agenția Reuters . „Saptamana aceasta,…

- Melania Trump, inca Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, a transmis, luni, in mesajul sau de ramas bun ca ”violența nu a fost niciodata soluția”, transmite b1.ro. Cuplul prezidențial parasește in aceste zile Casa Alba, in condițiile in care pe 20 ianuarie are loc ceremonia de depunere a juramintului…

- Gest de necrezut din partea soților Trump! Ei vor fi in continuare președintele și Prima Doamna a Americii pana miercuri, 20 ianuarie, pana la pranz. Cu toate acestea, ei nu numai ca nu vor participa la ceremonia de investire a noului președinte al SUA, dar nici macar nu ii va lasa pe soții Biden sa…

- Când Donald și Melania Trump vor parasi Casa Alba în dimineața zilei de 20 ianuarie, cei doi vor fi înca, tehnic, președintele și Prima Doamna a Americii. Cel puțin pâna la prânz, când Joe Biden va fi oficial învestit președintele SUA. Cu toate acestea,…

- Cand Donald și Melania Trump vor parasi Casa Alba in dimineața zilei de 20 ianuarie, cei doi vor fi inca, tehnic, președintele și Prima Doamna a Americii. Cel puțin pana la pranz, cand Joe Biden va fi oficial investit președintele SUA. Cu toate acestea, soții Trump nu doar ca nu vor participa la ceremonie…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Președintele in exercițiu Donald Trump a participat marți la ceremonia anuala de gratiere a unui curcan cu ocazia celebrarii Zilei Recunostintei (Thanksgiving), informeaza dpa, citata de Agerpres.Dintre cei doi curcani care se plimbau prin gradina de trandafiri a Casei Albe, Corn (Porumb) si Cob (Cocean),…

- Joe Biden este foarte aproape de a caștiga președiția SUA, dar Donald Trump nu pare sa accepte o infrangere și continua sa acuze frauda electorala. Presa americana scrie deja ce se intampla daca Trump refuza sa plece de la Casa Alba in cazul in care pierde alegerile din 2020. Nu exista, inca, un caștigator…