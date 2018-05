Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama si sotia lui, Michelle, vor produce filme, seriale si documentare pentru platforma de streaming video Netflix, care poate fi accesata pe baza unui abonament lunar, a anuntat...

- Michelle și Barack Obama vor produce filme dupa ce au semnat un contract cu Netflix. Fosta familie prezidențiala a deschis recent o companie de producție, Higher Ground Productions, screi Agerpres. Netflix a transmis un comunicat in care anunța semnarea contractului cu soții Obama, dar nu au oferit…

- Fostul presedinte american Barack Obama si sotia lui, Michelle, au incheiat un acord cu Netflix pentru a produce filme, seriale si documentare ce vor fi difuzate pe aceasta platforma de streaming video, care...

- Fostul președinte american Barack Obama (56 de ani) și soția acestuia, Michelle (54 de ani), se afla in negocieri avansate cu serviciul de streaming Netflix, care are aproape 118 milioane de abonați, pentru a produce un show de televiziune, au declarat surse pentru New York Times. Show-ul tv ar consta…

- WASHINGTON - Fostul președinte Barack Obama este in negocieri avansate cu Netflix pentru a produce o serie de spectacole de mare amploare oferindu-i-se o platforma globala dupa plecarea sa de la Casa Alba.

- Barack Obama ar putea sa fie moderatorul unei emisiuni realizate de Netflix. Fostul președinte american se afla in negocieri cu platforma de streaming. Nu doar el, insa, ci și soția sa, Michelle Obama, relateaza CNN. Soții Obama ar putea sa produca o “serie de emisiuni de impact”, care vor avea ca…

- Fostul presedinte american Barack Obama se afla în negocieri avansate cu Netflix pentru a produce un show TV propriu, ce va fi difuzat pe aceasta platforma de streaming video, potrivit presei din Statele Unite, citata de DPA. Netflix negociaza cu Barack Obama si sotia lui, Michelle,…

- Cel de-al 44-lea presedinte al SUA (2009 - 2017) si fosta prima doamna ar putea produce "o serie de emisiuni de impact" si ar putea sa furnizeze continut exclusiv la nivel global, potrivit publicatiei americane The New York Times. Emisiunile vor avea ca subiect principal, printre altele, povesti care…