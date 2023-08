Stiri pe aceeasi tema

- Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, vrea sa faca o echipa și mai buna decat sezonul trecut. Ofera 58 de milioane pentru „inchizatorul” Romeo Lavia (19 ani), de la Southampton. Daca il ia, va ajunge la 304,6 milioane investite in acest mercato. Sezonul trecut, Arsenal a condus Premier League aproape…

- Arsenal a facut un sezon aproape perfect in Premier League, dar formația antrenata de Mikel Arteta nu a reușit sa caștige campionatul in Anglia, deși a avut un avans fața de Manchester City. Acum, „tunarii” pregatesc noul sezon și sunt gata sa dea bani frumoși pe un jucator de la o rivala.

- Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, spune ca echipa sa a avut "o calatorie incredibila", dar acum "trebuie sa se vindece" dupa ce a pierdut in cursa pentru titlu in Premier League, scrie BBC. CITESTE SI Italianul Matteo Berrettini a anunțat ca nu va juca la Roland Garros 12:24 8 Campion mondial…

- Nottingham a invins-o pe Arsenal, scor 1-0, in penultima runda a sezonului din Premier League, iar Manchester City a devenit matematic campioana. Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul „tunarilor”, i-a felicitat pe „cetațeni”. Arsenal a condus aproape tot sezonul din Premier League, dar a clacat in final,…

- Cu șanse mici pentru a mai caștiga titlul in Premier League, Arsenal iși face deja planurile pentru sezonul urmator, avand in vedere faptul ca echipa va reveni in UEFA Champions League. Mikel Arteta are pe lista un fotbalist de la Real Madrid.