Stiri pe aceeasi tema

- Sotia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, a fost spitalizata cu diagnosticul de apendicita, a anuntat joi un purtator de cuvant al familiei, in ziua in care seful guvernului avea programata o vizita in Emiratele Arabe Unite, transmite dpa, preluata de

- Sotia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, a fost spitalizata cu diagnosticul de apendicita, a anuntat joi un purtator de cuvant al familiei, in ziua in care seful guvernului avea programata o vizita in Emiratele Arabe Unite, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Sara…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca intentioneaza sa dezvolte un "acord special de securitate" cu noii aliati din Golf, care impartasesc aceleasi ingrijorari in legatura cu Iranul, relateaza Reuters. Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul au stabilit relatii oficiale cu…

- Platoul Golan va ramane israelian, a declarat marti biroul premierului Benjamin Netanyahu ca raspuns la comentariile secretarului de stat american Antony Blinken, care lasase in suspensie problema aprobarii de catre noua administratie de la Washington a suveranitatii Israelului asupra Golan, transmite…

- Alina Laufer a ajuns de urgența la spital. Care e motivul pentru care a avut nevoie de atenția medicilor? Ce se intampla cu graviduța pe ultima suta de metri din sarcina sa? Alina Laufer, de urgența pe mana medicilor. Ce i s-a intamplat? Alina Laufer trece prin momente dificile in perioada de final…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a amanat, din cauza restrictiilor de calatorie impuse pentru contracararea pandemiei de coronavirus, vizita in Emiratele Arabe Unite si in Bahrain, prevazuta pentru saptamana viitoare, a anuntat joi biroul sau de presa, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Irina Deaconescu s-a confruntat cu probleme ingrijoratoare de sanatate. Soția fotbalistului Cristi Manea a chemat salvarea la domiciliu. „Era sa ma duc. Ma rog, nu cred ca era sa ma duc, dar așa credeam.” Irina Deaconescu, probleme de sanatate. Soția lui Cristi Manea a chemat salvarea de urgența Irina…

- Fostul portar Rica Raducanu a fost internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza fcrapid.ro. "Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19", a precizat clubul giulestean. In…