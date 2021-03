Soția lui Nelu Ploieșteanu, internată în spital. Cum se simte Nelu Ploieșteanu (70 de ani) se afla in continuare internat in stare critica la Secția ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca, dupa ce a contractat noul coronavirus. Saturația de oxigen a ajuns la doar 50%, iar plamanii i-au fost afectați in proporție de 70%, relateaza Click! . Soția lui Nelu Ploieșteanu, internata in spital. Cum se simte Potrivit Spynews , soția artistului, Elena, ar fi leșinat și și-ar fi spart capul. Elena a fost transportata la spital pentru ca rana sa-i fie cusuta. „Saraca femeie, la cate a patimit in ultimele luni, numai asta nu-i mai trebuia pe cap. Dar ce sa faci cand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

