Stiri pe aceeasi tema

- Leo Iorga a murit dupa o lupta grea cu cancerul. Artistul s-a stins pe un pat de spital din Capitala, acolo de unde soția sa a oferit un interviu in urma cu doar cateva zile. Iși dorea sa-l mai auda cantand macar o data. Tot atunci, Paula Iorga a oferit publicului o ultima imagine cu artistul in viața.

- Moartea lui Mihai Constantinescu i-a intristat pe toți fanii artistului, iar nașa de cununie a regretatului artist și a Simonei Secrier a facut declarații dureroase despre ultimele clipe din viața marelui cantareț. Marilena Adam, cea care i-a considerat pe Mihai Constantinescu și pe soția acestuia copiii…

- ”Iubirea ta este tatuata in inima mea! Drum lin, ingerul meu!” este mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Mihai Constantinescu, urmata de urmatoarea imagine: Au urmat sute de mesaje ale oamenilor care l-au iubit și il iubesc, pentru ca un artist nu moare niciodata,…

- Un procuror din Teleorman a murit, luni seara, dupa ce mașina in care se afla a lovit un tractor, pe drumul dintre localitațile Putineiu și Turnu Magurele.Potrivit IPJ Teleorman, accidentul a avut loc, luni seara, pe drumul dintre localitațile Putineiu și Turnu Magurele, iar in urma accidentului…

- Mustrata de operatoarea de la numarul de urgenta in ultimele clipe de viata. I s-a intamplat unei femei din Statele Unite, a carei masina a fost luata de ape. A sunat disperata la 911, numai ca in loc s-o ajute, operatoarea a inceput s-o certe. Femeia a fost gasita intr-un final de echipele de salvare,…

- Anamaria Pop a murit duminica, 18 august, intr-un accident de circulație, in timp ce mergea la un eveniment. Luni, fiul ei in varsta de 19 ani a postat pe Facebook un mesaj emoționant. „Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate…

- Seful Postului de Politie Breaza, Cristi Oprea, a murit vineri dimineata intr-un accident de circulatie, in judetul Brasov. Sotia sa si fiica cea mica a celor doi, in varsta de trei ani, au fost ranite si sunt in spital. In accident a mai murit un barbat, un prieten al familiei Oprea.

- Mama lui Marcel Toader a vorbit despre moartea fiului ei. Radița Toader a dezvaluit cum a aflat ca baiatul sau a incetat din viața. Mama lui Marcel Toader, Radița, a declarat, potrivit spynews.ro, ca a aflat de la o nepoata ca fiul ei a incetat din viața. Femeia a dezvaluit și cand a vorbit ultima oara…