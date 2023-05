Stiri pe aceeasi tema

- Emi de la "Noaptea Tarziu" se pregatește intens pentru marele eveniment din viața lui, ce va avea loc in luna iunie a acestui an. Artistul a ales o destinație neașteptata pentru petrecerea burlacilor și se afla, in aceste momente, chiar acolo. Și nu este singur. Unde se afla Emi de la "Noaptea Tarziu"…

- Cristi Pulhac trece prin momente unice in viața lui! Fotbalistul experimenteaza rolul de tata de baiețel, care se pare ca i se potrivește perfect. Insa, nu uita și de momentele romantice petrecute cu soția lui, astfel ca au decis sa pelce doar ei intr-o vacanța de vis.

- Emi de la Noaptea Tarziu și logodnica sa, Madalina, traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Cei doi se pregatesc pentru marele eveniment, iar astazi au aniversat trei ani de relație. Artistul și partenera sa nu au ezitat sa impartașeasca acest moment cu fanii și au postat o imagine emoționanta.

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au cununat religios la o manastire din Ucraina. Intr-un interviu pentru Wowbiz, vedeta a dezvaluit de ce a grabit cununia religioasa, mai ales ca marea petrecere de nunta a anulat-o. Ieri, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca s-a cununat religios cu George Restivan…

- Emi de la „Noaptea Tarziu” a fost implicat, de curand, intr-un accident rutier. Artistul a povestit, in exclusivitate pentru Antena Stars, care au fost urmarile incidentului și cum a facut el pace cu șoferul vinovat. In mașina se afla și soția acestuia.

- In ediția 26 a emisiunii America Express, difuzata pe 27 februarie 2023, concurenții au fost puși sa iși pregateasca hainele de nunta. La un moment dat, Puya a avut o replica neașteptata pentru Nelu Cortea, cel care s-a „casatorit” cu soția lui, Melinda.

- Eliza și Cosmin Natanticu sunt impreuna de 13 ani, insa s-au casatorit in urma cu 4 ani. Soția comediantului a spus care este motivul pentru care nu au devenit parinți pana acum. In 2018 s-a casatorit cu actorul și comediantul Cosmin Natanticu, iar nunta a avut loc in aer liber la Padurile Regale din…