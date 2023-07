Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este zi importanta pentru Irina Fodor! Soțul ei, Razvan, iși sarbatorește ziua de naștere, insa se afla departe de fiica și soția lui. Cu toate acestea, prezentatoare de la "America Express" a ținut sa ii transmita un mesaj superb de dragoste pe aceasta cale, spunand public cat de mult ii duce…

- Larisa Iordache iși sarbatorește ziua de naștere, iar ea a implinit astazi frumoasa varsta de 27 de ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta gimnasta a vorbit despre cum a petrecut in urma cu o seara, dar și despre ce planuri are pentru aceasta zi speciala. Itaa ce declarații a facut vedeta!

- Sarbatoare mare in familia lui Cristian Daminuța! Soția fostului fotbalist de la Dinamo București, in perioada anului 2010, iși sarbatorește ziua de nastre. Alaturi de Madalina, fostul jucator de fotbal are doi copii minunați, un baiat și o fetița. Ce mesaj i-a transmis Cristian Daminuța parteneri sale…

- Iasmina Hill a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca a fost rasfațata de soț, de ziua ei de naștere. Soția milionarului care deține statuia Libertații a avut parte de o zi de naștere unica și s-a bucurat de o excursie pe cinste. Iata unde a dus-o partenerul ei, dar și cum au petrecut!