Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul interpret de muzica populara Benone Sinulescu a incetat din viata joi, 18 noiembrie, la varsta de 84 de ani. Sotia lui, Elena Sinulescu, isi doreste ca artistul sa primeasca ultimele aplauze de la public.

- Solistul de muzica populara Benone Sinulescu a murit, joi, la varsta de 84 de ani, la una din locuințele sale din Arad. Cauza decesului ar fi o pneumonie care s-a agravat pe fondul unor alte probleme de sanatate, conform apropiaților.

- Interpretul de muzica populara Benone Sinulescu a murit joi, la varsta de 84 de ani. Artistul si-a facut testamentul in urma cu mai multi ani, mai exact in 2014. Atunci, el declara ca i-a lasat averea soției sale, iar cand ea nu va mai fi, nepoții vor moșteni agoniseala de-o viața a artistului, potrivit…

- Benone Sinulescu și soția lui Elena s-au cunoscut in urma cu peste 40 de ani, iar povestea lor de dragoste a fost cu adevarat speciala. Artistul, care s-a stins din viața astazi, in urma unor probleme grave de sanatate, a povestit intr-un interviu, cum și-a cunoscut soția.Elena Sinulescu, soția lui…

- Benone Sinulescu a murit la varsta de 84 de ani, dupa ce in ultima perioada a fost internat de mai multe ori in spital, din cauza problemelor de sanatate. Acesta s-a stins din viața din cauza unei pneumonii. In ultimii ani, interpretul de muzica populara s-a retras de pe scena și s-a mutat impreuna…

- Soția lui Benone Sinulescu a oferit o prima reacție dupa decesul artisului, la varsta de 84 de ani. Acesta se simțea rau de mai mult timp, insa i-a fost frica sa mearga la spital. „Am ramas singura, era bine, ne bucuram, dar a facut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut sa fie dus…

- In 2014, Benone Sinulescu și-a facut testamentul și i-a lasat averea soției sale, iar cand ea nu va mai fi, nepoții vor moșteni agoniseala de-o viața a artistului. "Eu si sotia mea avem reciprocitate… Daca mor eu, totul ii ramane ei… Si drepturile de autor, casele din Bucuresti, Buzau si de langa Arad,…

