- Iulia Navalnaia, sotia liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii, a parasit miercuri Rusia, ajungand in Germania, afirma surse citate de agentia de presa Interfax. Iulia Navalnaia s-a deplasat cu un avion comercial care a zburat de la Aeroportul Domodedovo din Moscova in orasul german Frankfurt,…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

- Criticul Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost reținut duminica de poliția rusa la controlul pașapoartelor, dupa ce s-a întors în Rusia din Germania, pentru prima data dupa ce a fost otravit în vara, scrie Reuters. Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG—…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Reuters, AFP si Interfax, potrivit AGERPRES. Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii scrie ca acum…

- Colaboratori ai liderilor Frantei si Germaniei vor fi vizati de represaliile pe care Rusia le pregateste ca raspuns la sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana din cauza presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP si Reuters. "Dat fiind faptul ca sanctiunile (europene) vizeaza…