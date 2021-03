Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat declarația Departamentului de Stat al SUA in care se afirma ca motivul contracararii ”Nord Stream-2” este geopolitica. Reprezentantul oficial al diplomației americane a declarat anterior…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, astazi, ca interesul pentru redeschiderea scolilor cu prezenta fizica se pastreaza. Ministerul sustine testarea elevilor, dar nu are competente in domeniu si exista doar 113 medici scolari si 268 de asistenti medicali. „Interesul major pentru redeschiderea…

- Statele Unite au amenințat companiile europene cu sancțiuni din cauza proiectului ”Nord Stream – 2”. In urmatoarele zile, Departamentul de Stat va publica o lista a organizațiilor care, in opinia sa, participa la construcția gazoductului. Aceste intreprinderi risca sa cada sub noile restricții americane.…

- CHIȘINAU, 12 ian – Sputnik.”Ne propunem sa incepem sezonul turistic 2021 in aprilie”, a declarat ministrul Culturii și al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, intr-un interviu acordat presei locale. © SputnikCalatorii in 2021: Tendințele turismului in noul an In opinia sa, un inceput timpuriu in…

- Medicii de la unitatea medicala din București susțin ca barbatul de 81 de ani, care in acest moment este internat la ATI in stare grava, a avut suspiciune de COVID inca de la inceput, dar ca cele doua teste negative inițiale au putut semnifica o eroare.Cand Libertatea a publicat cazul barbatului de…

- Presedintele Emmanuel Macron a discutat marti, la telefon, cu omologul rus Vladimir Putin si cu cel ucrainean Volodimir Zelenski despre conflictul ruso-ucrainean, la un an dupa summit-ul care i-a reunit la Paris pentru a gasi o solutie in acest conflict, informeaza AFP. Seful statului francez, care…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a declarat luni ca o echipa de agenti ai serviciului secret rus FSB (Serviciul Federal de Securitate) a incercat sa-l ucida la ordinul presedintelui Vladimir Putin, transmite DPA. Potrivit unei inregistrari postate pe YouTube de Navalnii, aceasta echipa…

- CHIȘINAU 12 dec - Sputnik. Situația epidemica devine tot mai grava in țara noastra. Astazi s-a inregistrat un record de decese. 26 de pacienți au murit in urma complicațiilor provocate de noul coronavirus. Este vorba despre 14 femei și 12 barbați cu varste cuprinse intre 37 și 79 de ani. …