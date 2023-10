Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proporții in Olt! Un șofer drogat și-a ucis propria mama, dupa ce a intrat cu mașina intr-un alt autoturism. Impactul i-a fost fatal femeii, care se afla pe scaunul din dreapta al mașinii. Polițiștii au confirmat ca șoferul a consumat droguri inainte sa se urce la volan.

- Tatal fetei care a fost omorata in accidentul produs de un tanar de 19 ani aflat sub influenta drogurillor la 2 Mai a afirmat ca doreste ca soferul care i-a ucis copilul sa plateasca si sa faca puscarie. El a povestit ca fiica sa luase permisul de conducere si isi dorea o masina, precizand ca acum i-a…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața in București. Doi minori, de 12 și 13 ani au furat o mașina a unei companii de curierat și s-au plimbat pe strazile Capitalei. Șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp de iluminat, iar autoturismul a ramas suspendat deasupra lacului…

- Vacanța sfarșita tragic! Doi romani, soț și soție, au murit intr-un accident cumplit in Grecia: Copiii lor, de 7 și 10 ani, sunt in stare criticaUn accident grav a avut loc pe autostrada Salonic-Serres, in Grecia. Un cuplu de romani și-a pierdut viața in urma impactului, iar copiii celor doi se afla…

- Tragedia a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina din județul Buzau. Atat tatal cat și fata au murit pe loc. Șoferul camionului, in varsta de 33 de ani, a ajuns la spital.Ranita a fost și o a treia pasagera, o femeie de 46 de ani, din mașina zdrobita. Anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca șoferul…

- Soferul unui autoturism si una dintre pasagere, in varsta de 16 ani, au murit in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina. Circulația in zona a fost restricționata mai bine de doua ore, timp in care s-a desfașurat cercetarea la fața locului.…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața, marți dimineața, intr-un accident cumplit pe autostrada A1. Șoferul conducea un autoturism care s-a ciocnit violent de un TIR. Impactul i-a fost fatal tanarului din Ialomița, care a murit pe loc.

- Un grav accident rutier a avut loc, sambata seara, pe DN2. Trei oameni au murit dupa impactul violent dintre o motocicleta și o bicicleta. Impactul a fost atat de puternic incat trupurile victimelor au fost aruncate pe camp. Pe bicicleta se afla o femeie in varsta de 58 de ani, iar pe motocicleta erau…