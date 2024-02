Şoşoacă: SPP mi-a spus că am primit un plic suspect/Ce a mai anunțat senatoarea Senatoarea Diana Șoșoaca – șefa partidului S.O.S Romania – a facut precizari de ultima ora despre situația cu care s-a confruntat recent. Și anume referitor la faptul ca a primit un plic „suspect”, la Senat. „Probabil ca este vorba de o hartuire” – spune aceasta. Sunt precizari pe care senatoarea Șoșoaca le-a facut marți, 27 […] The post Sosoaca: SPP mi-a spus ca am primit un plic suspect/Ce a mai anunțat senatoarea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E alerta din pricina unui plic suspect. Senatoarea Diana Șoșoaca și-a dat acordul pentru ca plicul sosit pe numele sau sa fie verificat de SPP. Exista suspiciuni privind conținutul, ca ar putea fi radioactiv, un pericol pentru sanatatea oamenilor. „In urma verificarilor efectuate de catre cadrele SPP…

- Rimetea, destinația turistica a anului 2024. A primit locul intai intre „Destinațiile FIJET Romania” Rimetea, destinația turistica a anului 2024. Membrii Clubului Presei de Turism – FIJET Romania au ales comuna Rimetea din județul Alba drept destinația anului 2024 in Romania, pe primul loc, in proiectul…

- Dupa țeapa imobiliara din Ploiești, acum și in Alba Iulia a aparut un caz similar. Oamenii revoltați au ieși in strada pentru a-și striga nemulțumirea despre maniera in care se desfașoara ancheta in cazul fraudei cu vanzarea apartamentelor.„N-am primit niciun fel de notificare scrisa. A descoperit o…

- Avocatul omului de afaceri Cornel Dinicu renunța la caz! Aparatorul patronului pensiunii Ferma Dacilor, Bogdan Annei, spune ca ar fi primit amenințari. Acesta spune ca ar fi fost amenințat prin mesaje dar și in mod direct, conform Romania TV.Imediat dupa ce a preluat cazul, Annei spunea ca exista…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos arata ca, pentru intrarea completa in spatiul Schengen a Romaniei, va fi nevoie de doua decizii ale Consiliului Uniunii Europene si cere actualului prim-ministru, Marcel Ciolacu, sa explice onest care sunt conditiile negociate in numele Romaniei pentru aderarea partiala…

- Romania a trimis vineri Comisiei Europene o cerere de plata de 2 miliarde de euro in cadrul Facilitatii pentru redresare si rezilienta, pentru investitii importante in domenii precum eficienta energetica, reducerea riscului seismic si securitatea cibernetica, potrivit unui comunicat al institutiei europene,…

- Departamentul Transporturilor din SUA a acordat companiei HiSky Permisului de Operator Strain de Transport Aerian, dupa parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de verificare si autorizare, se arata intr-un comunicat al HiSky, remis redactiei. Astfel, incepand cu aceasta data, HiSky devine singura companie…