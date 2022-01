Stiri pe aceeasi tema

- Viata, sanatatea si timpul vietii noastre pamantesti sunt daruri primite de la Dumnezeu, care trebuie insa pastrate si cultivate cu multa grija, smerenie si intelepciune, a afirmat sambata Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, de binecuvantare…

- In Romania, peste 100 de lucratori din randul personalului medical și-au pierdut viața din cauza infectarii cu noul coronavirus. Cei mai mulți dintre ei au murit fara sa fi avut șansa de a se vaccina, potrivit unei statistici oferite de Ministerul Sanatații, la solicitarea Libertatea. 58.196 de romani…

- Vaccinarea obligatorie și noile restricții anti-Covid ii scoate din nou pe europeni din case. Germanii sau francezii nu vor sa auda de vaccinarea obligatorie si s-au saturat și de restrictii. Oamenii au ajuns la limita rabdarii in fața Dictaturii Covid. La Londra, manifestanții s-au confruntat cu polițiștii…

- Vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 trebuie sa fie "o solutie de ultima instanta", a declarat marti seful pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in conditiile in care tot mai multe tari din Europa, intre care si Germania, discuta daca sa ia o astfel de masura, dupa ce Austria…

- Dorian Popa, in varsta de 33 de ani, este unul dintre artiștii cu cele mai mari incasari din mediul online. De asemenea, acesta susține concerte și este implicat in proiecte TV. Insa, asta nu e tot. Dorian s-a facut șef de șantier, dupa ce s-a apucat de afaceri imobiliare și ii merge din ce in ce mai…

- In prezent, rata de vaccinare din Ungaria este sub media din Uniunea Europeana (UE), cu circa 5,8 milioane de persoane care au primit doua doze de vaccin.Guvernul ungar a impus saptamana trecuta portul obligatoriu al mastii in spatiile inchise si a declarat ca va face vaccinarea impotriva COVID-19 obligatorie…

- Nici Clujul nu e numai lapte și miere: Ce i-au spus localnicii unei romance care dorește sa revina cu familia in țara Nici Clujul nu e numai lapte și miere: Ce i-au spus localnicii unei romance care dorește sa revina cu familia in țara O romanca stabilita in Italia de 15 ani care se gandește sa revina…

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a atras atenția, marți, asupra faptului ca, pe fondul intensificarii pandemiei de coronavirus, Europa se va confrunta cu ”o iarna grea”, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Regiunea europeana a OMS include 53 de state…