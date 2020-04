Stiri pe aceeasi tema

- A fost LANSAT Proiectul `Romania mea de 10, acum ori niciodata!— 25 de miliarde de euro pentru salvarea economiei romanești!`. Proiectul a fost lansat de Ilan Laufer, co-președinte al Platformei Social Liberale (PSL), care susține ca nu e timp de vaicareli, ci de pus mana la treaba și invita celelalte…

- Zece organizatii de business si 200 de antreprenori au semnat un apel catre autoritati prin care cer o regandire a modului in care statul roman trebuie sa intervina pentru sustinerea economiei romanesti si cer statului sa aloce pana la 15% din PIB, respectiv circa 30 miliarde euro.

- Cei mai afectați angajați din Romania de criza generata de pandemia de COVID-19. Rata somajului in domeniu a ajuns deja la 60% și risca sa urce la 90% Rata somajului in hoteluri si restaurante a ajuns la 60% si risca sa urce pana la 90% in perioada urmatoare, avand in vedere conditiile din prezent,…

- InternetCorp anunța relansarea retail.ro, site din portofoliul companiei, care devine proiect de publishing ce cuprinde noi servicii de promovare adaptate la nevoile retailerilor din momentul de fața. retail.ro este o extindere naturala a retailArena, eveniment cu o tradiție de opt ani in piața autohtona,…

- Noua organizatii neguvernamentale de sustinere a presei au trimis joi liderilor Uniunii Europene o scrisoare prin care se opun unui proiect de lege privind starea de urgenta din Ungaria, transmite AFP.Guvernul condus de premierul Viktor Orban intentioneaza sa adopte actul normativ in cadrul…

- Campania este derulata de asociația „Zi de Bine”, care a modificat conceptul inițial al unui proiect cu același nume, lansat in urma cu o luna. La finele lunii trecute, asociația „Zi de Bine” a lansat un proiect omonim prin care iși propunea ca, timp de un an, sa ajute in fiecare luna un numar de…

- Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a transmis, joi, ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, o serie de propuneri a caror aplicare ar conduce la salvarea parțiala a activitații de turism (vezi documentul in facsimil)....

- Hotelierii din Republica Moldova vor sa dezvolte un parteneriat cu cei din Romania, de la care sa invete metodele de management folosite in sectoarele de vanzari, rezervari, promovare, dar si lucrul cu personalul, informeaza Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit Agerpres.…