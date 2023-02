Stiri pe aceeasi tema

- Un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia, la care s-au constatat depasiri ale valorilor admise pentru reziduuri de pesticide, a fost retras de la comercializare din mai multe magazine Carrefour si Microfruits. Persoanele care au cumparat fructe din acest lot sunt sfatuite sa nu le consume, conform…

- Lidl a retras de pe rafturile magazinelor un produs iubit de mulți clienți. Din pacate, specialiștii au descoperit ca acesta era contaminat cu salmonella. Celebrul retailer tocmai a anunțat o rechemare a unui aliment cumparat de clienți mai ales in aceasta perioada. Despre ce este vorba? Cei care au…

- Cumparam și consumam tot mai multe produse care fac rau sanatații. A venit randul retailerului Kaufland sa anunțe ca retrage de la comercializare un lot de “K-Classic Fistic prajit fara sare 100 g”, dupa ce s-a identificat un continut ridicat de Ocratoxina A, a informat Agerpres. Produsul mentionat…

- In ultima vreme tot mai multe produse sunt depistate cu probleme in multe din magazinele Kaufland. De exemplu, in Germania supermarketul Kaufland recheama in prezent un produs de tip snack din marca proprie „Kaufland Classic”. Conform comunicatului, in produs au fost gasite niveluri ridicate de mucegai.…

- Un sortiment de chiftelute de cod a fost retras din magazinele Lidl in urma unei suspiciuni de contaminare cu Listeria Monocytogenes, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), relateaza News.ro. Clientii nu trebuie sa consume acest produs, el putand fi…

