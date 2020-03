Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, a parasit, vineri, arestul Central al Politiei Capitalei, cu o ambulanta, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar. Cel mai probabil, ea va fi internata intr-un spital pentru tratament. ''Apararea a…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar in dosarul in care este acuzata de luare de mita. CAB a admis contestatia depusa de Sorina Pintea si a desfiintat…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar, in dosarul in care este acuzata de luare de mita. Decizia este definitiva, iar Sorina Pintea urmeaza sa fie eliberata…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar, in dosarul in care este acuzata de luare de mita. Decizia este definitiva, iar Sorina Pintea urmeaza sa fie eliberata…

- Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit, definitiv, revocarea masurii arestarii preventive a acesteia si ca fostul ministru va fi cercetat in continuare in stare de libertate, dar sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de fapte de luare de mita drept comision…

- Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit, definitiv, revocarea masurii arestarii preventive a acesteia si ca fostul ministru va fi cercetat in continuare in stare de libertate, dar sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de fapte de luare de mita drept…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, cu privire la contestatia depusa de fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea fata de decizia de arestare preventiva. Vineri dimineata, Sorina Pintea a fost adusa in instanta fara catuse la maini iar sedinta de judecata s-a desfasurat…

- Curtea de Apel Bucuresti va judeca, vineri, contestatia depusa de fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea fata de decizia de arestare preventiva. Pintea contesta decizia din 28 februarie luata de Tribunalul Bucuresti, prin care a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. …