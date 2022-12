Stiri pe aceeasi tema

- Aflat, din cate se știe, in Grecia, fostul edil general al Capitalei afla, vineri, decizia in cazul unei contestații depuse la instanța, dupa condamnarea primita in Romania. Mai exact, Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a admis in principiu o contestatie depusa de catre Sorin Oprescu, in care acesta solicita…

- Iubita lui Sorin Oprescu, in pragul evacuarii din vila din Primaverii. Dupa Moș Nicolae, Adriana Nica ar putea fi data afara din imobilul de lux. Ea nu se da batuta și nu vrea sa renunțe cu una cu doua la casa din nordul Capitalei. Fiscul i-a transmis medicului Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu,…

- Fiscul i-a transmis medicului Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu, o somatie cerandu-i eliberarea unui imobil pe care statul urmeaza sa il valorifice. Actiunea vine la cinci luni dupa sentinta finala in dosarul de luare de mita pentru care fostul primar general a fost condamnat la 10 ani si 8 luni…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce a descoperit ca avocata Cameliei Bogdan in procesul pierdut la CEDO a fost judecatoarea Lucia Zaharia de la Curtea de Apel București. Mai mult, un birou al Curții de Apel a fost folosit drept adresa de…

- Grecii au blocat instituțiile de stat și au ieșit cu miile in strada, la Atena și Salonic, din cauza prețurilor mari. Școlile sunt inchise, spitalele funcționeaza la capacitate minima, radiourile și televiziunile de stat și-au intrerupt emisiile, miercuri. Forțele de ordine care au incercat sa disperseze…

- Sute de monede din aur, dintre care și unele care cantareau cate un kilogram fiecare, au fost descoperite de polițiști si procurori ingropate in curțile unor afaceriști din Strehaia. Monedele din aur au fost gasite de polițiștii specializați in investigarea infracțiunilor economice și procurorii Parchetului…

- Șefii AUR, George Simion și Claudiu Tarziu au cerut in instanța modificarea statutului partidului, dar Tribunalul le-a respins cererile. In plus, instanța a constatat ca partidul AUR folosește ilegal simbolurile naționale in sigla, incalcand, astfel, și Constituția, și legea partidelor politice. Cei…