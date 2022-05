Sorin Oprescu a fost prins! Ce proprietăți i-au fost deja confiscate Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost arestat la Atena, marți dupa-amiaza. Oprescu era dat in urmarire generala și avea emis pe numele sau un mandat european de arestare. Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani si opt luni de inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul primar al Capitalei a fost dat in urmarire vineri, dupa ce nu a fost gasit la domiciliu pentru a fi incarcerat. El a fost gasit vinovat de coruptie si ii vor fi confiscati bani si o vila de doua milioane de euro din cartierul Primaverii. Insa Oprescu este de negasit. El ar fi fugit in Grecia imediat dupa… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

