Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul și filosoful Sorin Lavric va fi viitorul senator de Neamț din partea Alianței pentru Unirea Romanilor. Imediat dupa alegerile parlamentare, numele lui Sorin Lavric a generat un uriaș interes dupa ce in spațiul public au aparut mai multe declarații și pasaje din carțile sale care fac referire…

- „Conducerea Uniunii Scriitorilor din Romania a luat act cu stupoare de declaratiile politice radicale pe care dl Sorin Lavric, proaspat parlamentar, le-a facut, cu privire la cadrul democratic in care se desfasoara viata politica

- Unul dintre liderii AUR, Sorin Lavric, a fost dat afara din Uniunea Scriitorilor din Romania dupa ce in presa au fost publicate mai multe fragmente jignitoare și discriminatorii despre romi și femei, potrivit g4media.ro. In timpul campaniei electorale, Sorin Lavric a capatat notorietate in urma unor…

- Romanii din Spania au votat in numar mai mare astazi decat ieri Foto: Annamaria Damian Românii din Spania s-au prezentat la urne în numar mai mare astazi decât ieri; în total, în cele doua zile, numarul participanților este mai mult decât dublu fața de acum patru…

- Logica de campanie electorala, conform careia spui orice, daca tu ieși bine, l-a cuprins și pe copreședintele USR – PLUS, Dacian Cioloș. Acesta neaga invitația publica, facuta repetat de liderii liberali, de a participa impreuna la guvernare, și spune ca nu a existat. Liderul USR – PLUS a declarat luni…

- Aproximativ 4.000 de salariați de Asistența Sociala din trei județe nu și-au primit salariile pentru luna septembrie și alte 50.000 de cazuri s-ar putea inregistra in noiembrie in alte 15 județe. Sindicaliștii anunța trei zile de proteste in fața Guvernului. Consiliul National al Federatiei Salariatilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca dupa alegerile parlamentare toata Romania va intra din nou in stare de urgența, dand vina pe Guvern ca nu a gestionat pandemia de coronavirus așa cum ar fi trebuit. “Din masurile luate pana acum de actualul guvern (…) mai mult ca sigur ca vom avea un blocaj…

- Dupa ce a transferat mai mulți jucatori din Spania, Dinamo incearca acum sa cumpere din Romania și s-a interesat de situația fundașilor Radu Boboc și Virgil Ghița de la Viitorul. Cosmin Contra vrea sa iși intareasca defensiva, iar potrivit surselor GSP.ro Dinamo s-a interesat de fundașii Virgil Ghița…