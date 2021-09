Parlamentarii PSD nu vor semna moțiunea de cenzura pe care au anunțat-o liderii USR-PLUS, a declarat prim-vicepreședintele formațiunii Sorin Grindeanu joi intr-o conferința de presa. El a invitat USR PLUS sa semneze moțiunea PSD daca vrea sa darame guvernul. „PSD este singurul partid care are puterea data de numarul de parlamentari pentru a inițiat o moțiune de cenzura. Cine vrea intr-adevar acest guvernul sa pice va semna moțiunea PSD. Restul sunt povești. Contezi doar daca semneze, daca nu faci balet”, a subliniat Sorin Grimdeanu intr-o conferința de presa in care a prezentat textul moțiunii…