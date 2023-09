Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca in aceasta saptamana va fi atinsa borna de o mie de kilometri de autostrada si drum expres, dati in folosinta in Romania, iar pana anul viitor s-ar putea realiza inca 250 de kilometri.Precizarile au fost facute cu ocazia ceremoniei de semnare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat ca saptamana viitoare va fi atinsa tinta de 1.000 km de autostrada, intrucat va fi dat in circulatie lotul Nusfalau - Suplacu de Barcau din Autostrada Transilvaniei.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca pe autostrada Pitesti-Sibiu se lucreaza bine si ca sectorul Pitesti-Curtea de Arges se va deschide circulatiei mai repede decat era estimat. Grindeanu a adaugat ca in luna septembrie se va da in circulatie un lot din Autostrada Transilvania,…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti, la Timisoara, ca pe autostrada Pitesti-Sibiu se lucreaza ”surprinzator de bine”. ”Am vazut si alte santiere, si anume parte din Pitesti-Sibiu, lucreaza surprinzator de bine, au ajuns undeva la 50 la suta. Acolo termenul este 2025, probabil ca vor termina Pitesti-Curtea…

- „Autostrada Transilvania ramane coloana vertebrala a infrastructurii rutiere pe care se dezvolta economic județul Salaj, Ardealul și Romania. Este fara indoiala puntea Romaniei catre Occident, iar in actualul context geopolitic și regional de securitate, mai mult ca oricand, acest proiect are o importanța…

- Borna de 1.000 de km de autostrada va fi atinsa luna viitoare: Tronsonul Suplacu de Barcau – Nusfalau din Autostrada Transilvania va fi dat in folosinta in septembrie Borna de 1.000 de km de autostrada va fi atinsa luna viitoare: Tronsonul Suplacu de Barcau – Nusfalau din Autostrada Transilvania va…

- Șoferii ar trebui sa poata circula pe secțiunea Nușfalau-Splacu de Barcau din Autostrada Transilvania de la jumatatea lunii septembrie. Odata cu deschiderea acestei secțiuni, Romania va atinge și borna de 1.000 de km autostrada și drum expres.

- Peste 13 km de pe A3, segmentul Nușfalau-Suplacu de Barcau, ar putea fi deschise traficului rutier in urmatoarele saptamani. Din cauza birocrației insa, bucata de autostrada ar putea fi inaugurata abia din toamna.