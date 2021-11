Stiri pe aceeasi tema

- Grindeanu vrea sa transmita live cu ajutorul dronelor lucrarile la autostrazi. Potrivit ministrului Transporturilor din viitorul guvern Ciuca, romanii pot observa, in direct, stadiul lucrarilor de pe șantiere. Sorin Grindeanu a declarat la audierile din Parlament ca una dintre primele masuri pe care…

- Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), promite ca in mandatul sau Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma, ci dimpotriva ar trebui sa fie extins și in niciun caz vandut. In piața s-a speculat foarte mult pe acest…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni ca, în momentul în care USR se va alatura demersului de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, social-democratii vor discuta si ei acest subiect în forurile de conducere si vor lua o decizie.Reacția acestuia…

- Scandalurile politice și instabilitatea Guvernului risca sa lase Romania fara cei 29,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Faptul ca la ora actuala, Romania are un guvern interimar complica foarte mult aprobarea PNRR-ului țarii noastre. Potrivit informațiilor noastre,…

- Romania a pierdut in acest an fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, ieri, premierul interimar Florin Citu, care a sustinut ca motivul ar fi faptul ca fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila…

- Comisia Europeana a transmis Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) aprobarea pentru finantarea cu 206,984 milioane de euro a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt", program selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura…