- PNL, PSD și UDMR s-au înțeles pe programul de guvernare, iar acum așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa desemneze oficial noul premier. Florin Cîțu și Marcel Ciolacu au declarat ca vor merge la Cotroceni cu mai multe variante de prim-ministru. Una dintre ele este ca președinții…

- Marcel Ciolacu spune ca una dintre variantele cu care PSD și PNL vor merge la discuțiile cu Klaus Iohannis este ca președinții celor doua partide sa asigure prin rotație șefia Guvernului. „Urmeaza sa mergem la președintele României cu doua variante. Este varianta prin rotație, președinții…

- ​​Florin Cîțu a anunțat ca PNL, PSD și UDMR s-au înțeles pe programul de guvernare, urmând ca partidele sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis mai multe variante de premier. „Vom merge la președintele Iohannis cu mai multe variante de premier”, a spus Cîțu,…

- Conducerile PNL si PSD se reunesc, luni, pentru a stabili daca vor forma o majoritate in Parlament si se vor alia intr-o formula de guvernare. In ambele partide au avut loc discutii, pe parcursul week-endului, iar social-democratii au lucrat la un program de guvernare care sa fie acceptat de liberali…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca PSD își menține poziția și ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier. Liderii PSD urmeaza sa se întâlneasca în cursul dupa-amiezii, cu liderii PNL, în prima runda de negocieri oficiala. Înainte…

- PSD își asuma sa intre la guvernare, a anunțat marți Marcel Ciolacu, în contextul în care premierul desemnat Nicolae Ciuca și-a depus mandatul, iar PNL reia negocierile pentru formarea unei majoritați. Practic, prin aceasta decizie se redeschid negocierile cu PSD și USR, iar potrivit…

- Florin Citu, presedintele PNL, s-a opus ferm miercuri seara, in sedinta cu presedintele Klaus Iohannis si liderii liberali, unei reconcilieri cu USR, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. In sedinta, liberalii si presedintele Iohannis au trecut in revista solutiile pentru crearea unei majoritati…

- Nominalizarea lui Dacian Cioloș de catre Klaus Iohannis pentru funcția de premier este cotata pe scena politica cu șanse mici de reușita. La prima reacție, PSD, UDMR și AUR au anunțat ca nu vad posibila crearea unei majoritați parlamentare în jurul liderului USR. Liberalii l-au trimis pe Cioloș…