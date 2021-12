Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD susține ca social- democratii au intrat in actuala coalitie cu buna credinta, „dar suntem atenti”.”Suntem atenti. Am inteles sa venim sa facem acest pas, a ajuta, sa facem tot ce putem. Suntem de buna credinta. Nu lucram pe la spate. Am inteles si din ce presedintele a spus…

- Noul ministru de la Transporturi, Sorin Grindeanu, a fost in centrul atentiei in aceste zile cu ocazia marii inaugurari a lotului 2 din Autostrada A10 Sebes-Turda. Oamenii spun ca meritele ii apartin inginerului Catalin Drula, fostul ministru.

- Venit la Timisoara in calitate de ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu a afirmat ca se va preocupa personal de stadiul lucrarilor la Centura de Sud. Chiar si astazi el va face o vizita pe acel santier. Noul ministru al Tranporturilor, Sorin Grindeanu, a ajuns astazi la Timisoara, la doua zile…

- Vasile Dincu, propus pentru a prelua conducerea Ministerului Apararii in Guvernul Ciuca, a declarat ca generalii se ocupa de tactica si de strategia de razboi si un ministru civil se ocupa, pana la urma, de proiectia apararii in societate, de cultura de securitate, informeaza News.ro."Ne-am angajat…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, trimis in judecata de DNA in mai 2016, pentru abuz in serviciu, in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosita de el, a fost achitat. Decizia a fost luata joi de…

- Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca in PNL exista in continuare intenția de a gasi o varianta de guvernare cu noii parteneri care l-ar putea impune pe Florin Cițu premier. Mai mult, in ședința de marți seara, liderul UDMR nu s-ar fi opus acestui scenariu, susținand ca e normal ca liberalii…

- PSD a depus marți o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, a anunțat Sorin Grindeanu, prim-vicepresedintele PSD. Sorin Grindeanu a anunțat marți ca PSD a depus moțiunea de cenuza „Stop saraciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cițu”. „Acest Guvern trebuie sa plece acasa”, a spus Grindeanu.…

- Fostul președinte al liberalilor susține ca zilele de premier ale lui Florin Cițu sunt numarate. In cazul in care iși va pastra totuși scaunul, o va face fiind la dispoziția social-democraților. Intr-o scurta declarație de presa facuta luni, Orban a declarat ca nu este infrant: „sunt pe campul de lupta…