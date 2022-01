Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a lansat, vineri, o idee extrem de interesanta legata de proiectul Centurii Vest de ocolire a Timișoarei, dupa ce o cerere de preluarea a acestuia a venit atat de la Consiliul Județean Timiș, dar și de la Primaria Timișoara. El a propus inființarea unei asociații,…

- Primaria Timișoara a transmis Ministerului Transporturilor un memoriu prin care solicita preluarea execuției lucrarilor la Centura de Vest Timișoara, impreuna cu finanțarea aferenta. Reprezentanții instituției spun ca solicitarea vine in contextul declarațiilor ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, spune despre TAROM ca nu se afla intr-o situație fericita și ca va urmari pas cu pas aplicarea tuturor etapelor din planul de restructurare al companiei. Grindeanu a mentionat ca a avut luni o discutie cu directorul general al TAROM, care…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, la Dambovita, descentralizarea unor proiecte de investitii, privind variantele de ocolire si drumurile expres, care vor fi tramsmise spre realizare autoritatilor locale, Ministerul Transporturilor urmand sa plateasca, la final, lucrarile. …

- ”Din cauza dificultatilor economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din Romania au solicitat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru aeroporturile care in 2019 au inregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, s-a aratat vineri, in cadrul unei emisiuni a postului Digi24 , extrem de nemulțumit de infrastructura rutiera din țara. Oficialul guvernamental a afirmat ca parcurge distanța dintre București și Timișoara in șapte ore, iar daca „prinde accident” pe Valea Oltului…

- Aeronava TAROM care aduce romanii aflați in Africa de Sud va ajunge cu o zi mai devreme fața de ora comunicata inițial catre Ministerul Transporturilor. TAROM anunța ca a fost vorba de o eroare, iar directorul companiei iși asuma aceasta eroare. „In urma analizelor efectuate cu toți factorii implicați…