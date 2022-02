Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara – Moravița va deveni sigur autostrada, a anunțat astazi, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Afirmația vine dupa ce doua comisii, reprezentand ministerele de specialitate din Romania și Serbia, s-au intalnit la Timișoara, pentru a discuta o serie de detalii legate de…

- “Imi doresc sa lucram la tot cadrul legislativ legat de achizitii publice. Orice modificare pe care am putea sa o facem, trebuie sa fie in acord cu Comisia Europeana. Dar din experienta Ministerului Transporturilor, din experienta autoritatilor locale, tot ceea ce inseamna aceste termene, de multe ori,…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Romania, vicepremierul Sorin Grindeanu, a raspuns, recent, intrebarii cu tema "Studiul de Fezabilitate pentru tronsonul Targu Mureș – Targu Neamț, parte din Autostrada Unirii A8 predat incomplet la al treilea termen" formulata in data de 8 decembrie 2021…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, ca toate guvernele de pana acum nu au fost in stare sa cheltuie banii europeni pe care Romania i-a primit. Pe de alta parte, acesta a spus ca Programul Operațional Infrastructura Mare este supracontractat iar pana in 2023 Ministerul Transporturilor…

- Cele mai mari probleme privind calitatea aerului sunt intalnite in orașele din Europa Centrala și de Est, in special in Balcani. Bucureștiul se afla in ultimele trei clasate la doua categorii de date privind poluarea aerului studiate intr-un raport realizat de Airly , compania specializata in monitorizarea…

- Romania va trebui sa aloce anual, in urmatorii 10 ani, aproximativ 2% din PIB reprezentand contributia financiara aferenta proiectelor cu finantare europeana, la care se adauga necesarul pentru finalizarea intregii infrastructuri prezentate in Planul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii…

- România va urma un planul investitional de circa 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe urmatorii 10 ani, a declarat Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), la audierile din comisiile de…