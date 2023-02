Stiri pe aceeasi tema

- Exista semnale ca in acest moment Ucraina face lucrari de dragare a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii, iar Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Mediului trebuie sa vina cu o pozitie si sa informeze, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor…

- Șeful DSU Raed Arafat a declarat sambata ca nu se pune problema ca Romania sa iși suspende operațiunile de salvare in Turcia, in contextul in care Germania și Austria au decis sa o faca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o intalnire cu omologul sau moldovean Andrei Spinu, iar la final a spus ca și-ar dori ca Autostrada Unirii (A8) sa fie continuata pana la Chișinau (Republica Moldova) și Odesa (Ucraina). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In anul 2022, Poliția de Frontiera a oprit o cantitate enorma de deșeuri provenind din țari din Uniunea Europeana. Este vorba de 17 state UE (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Belgia, Bulgaria, Germania, Austria, Ungaria, Elvetia, Olanda, Serbia, Italia, Suedia, Danemarca, Franta,…

- Peste 25 de tone de deseuri constand in anvelope, mobilier, panouri solare, electrocasnice, imbracaminte si incaltaminte, toate uzate, au fost oprite la intrarea in Romania, la punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. Deseurile veneau din tari precum Germania, Italia sau Austria. Fii…

- CNAIR anunta ca joi, de la ora 15.30, au fost deschisi circulatiei primii 13,17 km din autostrada Sibiu – Pitesti, sectiunea 1, Sibiu – Boita, construiți de o firma austriaca. „De astazi se circula pe 13 kilometri de autostrada intre Sibiu și Boița! Și sunt doar inceputul! Anul acesta au fost semnate…

- Austria insista ca Romania trebuie sa mai aștepte și sa iși securizeze mai bine granițele in fața fluxului migrator. Autoritațile de la Viena indica un studiu guvernamental potrivit caruia 40% din cei 75.000 de migranți neinregistrați au venit pe ruta Turcia- Bulgaria- Romania- Ungaria, in timp ce…

- „Sase oferte depuse pentru proiectarea si executia Tronsonului 4 al Autostrazii Sibiu-Fagaras! Constructori si proiectanti din Romania, Turcia, Georgia si Ucraina au inaintat oferte pentru Tronsonul de 16,26 km dintre Sambata de Sus, Municipiul Fagaras si Drumul de legatura cu DN1! Antreprenorii care…