- Punctul fierbinte al discuțiilor l-a reprezentat șefia organizației PNL București, ramasa in stand-by dupa demisia lui Ciprian Ciucu din urma cu mai bine de o luna de zile. Paradoxal, cea mai mare organizație PNL a ajuns, in sondajele interne, o catastrofa care pare sa traga partidul in jos, la nivel…

- Orice decizie finala cu privire la problema Kosovo va fi luata de poporul sirb. Despre aceasta a declarat intr-un discurs catre națiune președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Raspunzind acuzațiilor presei ca la discuțiile de la Ohrid din 18 martie va semna un acord privind recunoașterea independenței…

- Emisarul special al Uniunii Europene pentru dialogul Belgrad-Pristina, Miroslav Lajcak, va vizita Belgradul la 13 și 14 martie și va discuta cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, despre planul european de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina și foaia de parcurs pentru implementarea…

- In ultimul an, aproximativ 200.000 de ruși au parasit Rusia pentru Serbia, o națiune care pastreaza legaturi stranse cu Moscova, dar care a condamnat totuși invazia din Ucraina, transmite agenția AP, citata de The Guardian . Serbia, o țara slava, este cel mai apropiat aliat european al Moscovei, cu…

- Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare a semnat „Acordul de parteneriat privind realizarea Cloud-ului Regional Nord-Vest”. In prezența ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ioan Marcel Boloș, documentul a mai fost semnat de alți patru președinți de Consilii Județene –…

- Serbia continua sa depuna eforturi pentru aderarea la Uniunea Europeana, dar nu intenționeaza sa rezolve problema aderarii la NATO. Despre acest lucru a declarat vineri președintele republicii, Aleksandar Vucic in timpul discursului sau la ședința Adunarii Populare (Parlamentul țarii). "Serbia este…

- Expertul in probleme privind Balcanii de Vest, Bodo Weber, a apreciat ca secretizarea detaliilor de la intalnirile emisarilor occidentali cu premierul Kosovo, Albin Kurti, și cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, este un semnal ca in continuare exista un blocaj in procesul dialogului – anunța…

- Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean (CJ) Bihor, a ramas din nou fara permis de conducere. Acesta a fost prins de polițiști in timp ce conducea mașina de serviciu cu peste 120km/h. Ilie Bolojan nu se afla la prima abatere rutiera. Permisul i-a mai fost luat tot din cauza vitezei in 2017 cand…