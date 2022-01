Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. “Nu pot sa dau un numar exact…

- "Nu pot sa dau un numar exact de kilometri de autostrada pentru 2022, dar stiu ca atunci cand am venit in minister au fost zero pe anul 2021 si ca s-au facut eforturi sa se ajunga la cei 30 de kilometri de autostrada, si acestia foarte putini, aproape un minim in ultimii 5-6 ani. Suntem in lucru la…

- Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. "Nu…

- Tronsonul Targu Mureș - Ungheni, din Autostrada Transilvania, a fost data in folosința, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Porțiunea de drum are o lungime de aproape 9 kilometri, din care 4.5 kilometri autostrada și 4.7 kilometri de drum cu patru benzi și seaparator de sens. Lucrarile…

- Noul ministru al Transporturilor despre lotul 2 din A10 Sebeș-Turda: am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, are mari semne de intrebare ca segmentul din autostrada Sebeș – Turda care leaga Alba Iulia de Aiud va fi dat in folosința…

- Sorin Grindeanu, ingrijorat de situația autostrazii A10: „Avem probleme de structura, de surpari și am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința” Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor susține faptul ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința…

- Sorin Grindeanu, ingrijorat de situația autostrazii A10: „Avem probleme de structura, de surpari și am un mare semn de intrebare privitor la darea in folosința” Sorin Grindeanu, ingrijorat de situația autostrazii A10: „Avem probleme de structura, de surpari și am un mare semn de intrebare privitor la…

- Ministrul desemnat al Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința la finalul acestui an. Totuși, Grindeanu se arata sceptic ca aceștia vor fi finalizați, pentru ca sunt probleme tehnice și exista intarzieri. ”Din informațiile…