Sorin Cîmpeanu: 'Vedem un trend ascendent al ratei de infectare. Sunt 2.326 de clase care funcţionează în sistem online' Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a afirmat ca sunt 2.326 de clase la nivel national care functioneaza in sistem online, in urma unor depistarii de cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice si al elevilor, dintr-un total de 136.000 de clase. „Sunt 2.326 de clase care functioneaza in online dintr-un total de 136.000 de clase. Scolile functioneaza dupa scenariul localitatii, nu dupa scenariul judetului este un element important. Intr-adevar au fost introduse focarele in rata de infectare, insa nu sunt influente majore in orasele mari si de talie medie, sunt influente majore in localitatile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

