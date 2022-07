Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a prezentat marți proiectele noilor legi ale Educatiei. Noutațile sunt: invațamantul obligatoriu va cuprinde grupa mica incepand cu anul 2030, colegiile naționale vor putea organiza propriile examene de admitere, structura examenului de bacalaureat se modifica,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca au fost transpuse in texte de lege principiile Proiectului „Romania Educata”, iar miercuri vor fi lansate in dezbatere publica cele doua proiecte. „Astazi 12 iulie, la un an de la prezentarea raportului final al Proiectului Romania Educata, Ministerul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca au fost transpuse in texte de lege principiile Proiectului „Romania Educata”, iar miercuri vor fi lansate in dezbatere publica cele doua proiecte. „Astazi 12 iulie, la un an de la prezentarea raportului final al Proiectului Romania Educata, Ministerul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a prezentat, marti, la sedul ministerului, proiectele de lege ale educatiei nationale din cadrul proiectului Romania Educata, el afirmand ca aceste legi nu realizeaza o cosmetizare a sistemului de educatie ci sunt cu adevarat o reforma a sistemului de educatie…

- LIVE: Modificarile din legislația Educației, prezentate de ministrul Cimpeanu. Care sunt noutațile pentru sistemul de invațamant Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, prezinta proiectele de modificare a legislației din domeniu. Este vorba despre Legea invațamantului preuniversitar și cea pentru invațamantul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat ca in urma Comisiei de dialog social, s-a stabilit renunțarea la mediile semestriale in invațamantul preuniversitar, iar la finalul anului școlar va fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care au de sustinut examene nationale, in acest an, trebuie sa se astepte la o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor. Cimpeanu a numit invatamantul online impus de pandemie drept ”o adevarata catastrofa educationala”. Fii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura, intr-o anumita pondere, si online.