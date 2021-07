Sorin Cîmpeanu: „Lucrările la Evaluarea Națională vor fi corectate electronic, începând de anul viitor” „Exista deja un pilot și sunt colegi cu inițiativa, nu este o inițiativa instituționalizata a ministerului, ci o serie de colegi care au demarat la nivelul evaluarii pentru clasa a VI-a acest proiect pilot. Evaluari la matematica sau științe, carora sa le fie alocat cate un cod pentru fiecare item și sa fie culese rezultatele pe fiecare item in așa fel incat ai o imagine mult mai clara asupra a ceea ce nu a mers și ce a mers bine, pentru a putea vedea ce trebuie sa faci pe viitor. Itemii au competențe corespondente. In momentul in care, analizand fiecare item in parte, vezi ca elevii sunt deficitari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea ca lucrarile de la examenele naționale sa fie corectate electronic. Noul sistem se va aplica incepand de anul viitor, la Evaluarea Naționala și, ca proiect pilot, la Bacalaurat, a spus Cimpeanu. El a explicat la Digi24 cum se va face corectarea computerizata.

