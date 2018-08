Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul al Educației, Sorin Campeanu, lauda demisia ministrului Cercetarii, aflat pe lista neagra a PSD in perspectiva remanierii guvernamentale."Apreciez gestul Profesorului Nicolae Burnete ca fiind un act de demnitate in condițiile subfinanțarii si dezinteresului fața de cercetarea…

- "Ministrul Cercetarii si Inovarii, prof.dr. Nicolae Burnete, prin prezentul comunicat, aduc la cunostinta opiniei publice faptul ca in aceasta dimineata mi-am depus demisia la Cabinetul premierului. Demisia mea este irevocabila si cel putin la acest moment, nu va face subiectul unei conferinte de presa",…

- "Aceasta propunere de act normativ a existat si in timpul mandatului meu. Nu am sustinut-o deoarece este gresita pe fond, ca principiu de gandire a unui sistem national de cercetare, in opozitie cu ceea ce se intampla azi in Europa si in lume", a scris Pricopie, joi, pe pagina sa de Facebook.In…

- ​Alianța Organizațiilor Studențești critica dur proiectul de ordonanța pe cercetare și ii cere ministrului Nicolae Burnete sa retraga documentul. ANOSR “condamna ferm orice tentativa de politizare a mediului academic și de cercetare din țara noastra”, iar proiectul lansat in dezbatere de Guvernul Dancila…

- Cercetarea romaneasca risca sa se reintoarca in timp, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, avertizeaza ca cercetarea din Romania risca sa regreseze la nivelul anilor ’90 din cauza intentiei Guvernului de a adopta Ordonanta privind…

- Cercetarea romaneasca risca sa se reintoarca in timp, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, avertizeaza ca cercetarea din Romania risca sa regreseze la nivelul anilor ’90 din cauza intentiei Guvernului de a adopta Ordonanta privind…

- David Schlaefer, sef adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucuresti, a transmis un mesaj miercuri, la prezentarea casei solare EFdeN Signature, in care a precizat ca Parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania este unul "foarte robust", cele doua state colaborand…